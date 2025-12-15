Fuochi d’artificio davanti alla Torre Eiffel per promuovere il documentario sul Napoli | denunciato youtuber francese – Video

Un youtuber francese è stato denunciato dopo aver organizzato un spettacolo pirotecnico davanti alla Torre Eiffel, per promuovere il suo documentario sul Napoli. Loris Giuliano, tifoso appassionato della squadra partenopea, ha attirato l’attenzione con questa iniziativa, suscitando polemiche e interventi delle autorità.

Guai per lo youtuber francese Loris Giuliano. Tifoso sfegatato del Napoli, due giorni fa ha deciso di promuovere il suo documentario sulla squadra partenopea mettendo in scena uno spettacolo pirotecnico davanti alla Torre Eiffel, al Trocadero. Peccato che, secondo la prefettura parigina, lo spettacolo non fosse autorizzato: per questo Giuliano è stato denunciato con l'accusa di aver "messo in pericolo la vita altrui", come riporta Le Parisie n. Nella clip lo youtuber è di spalle davanti alla spianata del Trocadero, la Torre Eiffel sullo sfondo, indossa un abito nero ed ha appoggiata sulle spalle una maglietta del Napoli.

