Funicolari variazioni orarie per Centrale Chiaia e Mergellina | i dettagli

L'ANM comunica variazioni negli orari di esercizio delle funicolari di Mergellina, Chiaia e Centrale per lunedì 15 dicembre. La funicolare di Mergellina anticipa la chiusura, con l'ultima corsa alle ore 14. Ecco i dettagli delle modifiche orarie per garantire un servizio aggiornato e puntuale.

© Napolitoday.it - Funicolari, variazioni orarie per Centrale, Chiaia e Mergellina: i dettagli Anm rende noto che, nella giornata di lunedì 15 dicembre, ci saranno alcune variazioni sugli orari di esercizio per tre funicolari:- la funicolare di Mergellina anticipa la chiusura con ultima corsa al pubblico alle ore 14.10;- la funicolare di Chiaia effettuerà l'ultima corsa al pubblico alle.

