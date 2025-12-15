Fumone Natale al Borgo Sì

Fumone si prepara a vivere il periodo natalizio con la rassegna “Natale al Borgo Sì”, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni locali. Dal 14 dicembre al 6 gennaio, il borgo si anima con eventi e iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori, celebrando la magia del Natale e valorizzando le tradizioni del territorio.

© Frosinonetoday.it - Fumone, “Natale al Borgo Sì” Il Comune di Fumone, in collaborazione con la Pro Loco Fumone degli Ernici APS e con le associazioni del territorio, presenta il programma di “Natale al Borgo Sì”, una rassegna di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori dal 14 dicembre al 6 gennaio, valorizzando la magia delle. Frosinonetoday.it Fumone si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028 - Un piccolo borgo dal cuore grande e una storia millenaria: Fumone, in provincia di Frosinone, ha ufficialmente presentato la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2028. rainews.it #Fumone - Al via gli eventi natalizi previsti nel calendario di appuntamenti "Natale al Borgo Si". - facebook.com facebook