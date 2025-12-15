FUMATA BIANCA! GRANDE FRATELLO VIP | SIGNORINI E UN SUPER CAST ACCENDONO CANALE 5

Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare su Canale 5, con Alfonso Signorini nuovamente alla guida del reality. La rete infonde tutte le energie per questa nuova edizione, puntando su un cast stellare e grande interesse da parte del pubblico. L’attesa cresce, mentre i dettagli sul cast e le novità si svelano lentamente, promettendo una stagione ricca di emozioni.

Ormai in dirittura d’arrivo il Grande Fratello Nip, Canale 5 dedica ogni energia alla versione Vip con al timone il re dei reality Mediaset ovvero Alfonso Signorini. GF Vip tornerà la prima settimana di marzo ma potrebbe anticipare per coprire buchi di palinsesto. Da gennaio sono attesi Zelig, C’è Posta per Te, A Testa Alta con Sabrina Ferilli, Striscia la Notizia e duetre serate appaltate alle serie turche. Il lunedì si va verso la staffetta showreality. E così già a febbraio Signorini potrebbe accogliere un nutrito gruppo di vipponi scelti con l’aiuto di Maria De Filippi. Nel cast, anticipa Dagospia, ci sarà Walter Zenga. Bubinoblog

