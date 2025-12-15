fuga di monossido nella notte due bambini e tre adulti intossicati finiscono nella camera iperbarica

Una fuga di monossido di carbonio nella notte ha coinvolto una famiglia nel centro storico di Montevarchi, con cinque persone intossicate. Due bambini e tre adulti sono stati ricoverati e sottoposti a trattamento nella camera iperbarica. L’incidente riaccende l’attenzione sui pericoli di questa sostanza invisibile e insidiosa.

di Maria Rosa Di Termine MONTEVARCHI Torna l’allarme monossido di carbonio e stavolta a rischiare seriamente la vita è stata un’intera famiglia che risiede nel centro storico di Montevarchi. L’episodio è avvenuto innescando momenti di forte apprensione nel cuore della città poco prima dell’una di ieri quando alla Centrale de 118 della Asl Toscana Sud Est è arrivata una telefonata nella quale una persona chiedeva aiuto per sé e i propri congiunti che accusavano strani malesseri. Lamentavano mal di testa, nausea e stato confusionale, sintomi più che probabili di un’ intossicazione provocata dall’insidiosa sostanza volatile in grado di causare in tempi rapidi la perdita di coscienza e persino la morte definita paradossalmente "dolce". Lanazione.it

