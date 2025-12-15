Fuga da Opera indagato il compagno di cella di Toma Taulant | lo avrebbe aiutato a scappare

Un nuovo sviluppo nell'indagine sull'evasione dal carcere di Opera: il compagno di cella di Toma Taulant, il 41enne albanese fuggito lo scorso 7 dicembre, è stato iscritto nel registro degli indagati. L'indagine si concentra sulle possibili complici e sui dettagli della fuga, ancora avvolti da mistero.

© Milanotoday.it - Fuga da Opera, indagato il compagno di cella di Toma Taulant: lo avrebbe aiutato a scappare Indagato il compagno di cella di Toma Taulant, il 41enne albanese che lo scorso 7 dicembre è riuscito a evadere dal carcere di Opera ed è tuttora ricercato. La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il 25enne Simone Borella, che con Taulant condivideva la stanza. L'aiuto nella. Milanotoday.it ?????????????,???????????!#??????? #??? Evasione da Opera, indagato il compagno di cella del fuggitivo - C'è un indagato per la rocambolesca fuga dal carcere milanese di Opera di Toma Taulant, 41enne albanese evaso lo scorso 7 dicembre. ansa.it

Fuga da film dal carcere di Opera, il detenuto è alla quarta evasione. È caccia all'uomo - "Un detenuto di origini albanesi di 41 anni d'età, con fine pena fissato a ottobre del 2048, è evaso nella notte dalla Casa di Reclusione di Milano Opera nel più classico dei modi: segando le sbarre d ... ansa.it

Il minorenne indagato avrebbe afferrato un’arma da taglio e sferrato un fendente all’addome della vittima, per poi darsi alla fuga. - facebook.com facebook