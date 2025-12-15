Fucili e munizioni senza licenza in casa un arsenale | arrestato un cacciatore

Un uomo, ex cacciatore senza licenza, è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un arsenale in casa. Nel suo appartamento sono stati sequestrati tre fucili, tra cui uno a doppia canna, e relative munizioni. L'individuo, che non aveva più rinnovato il porto d'armi, si trovava comunque in possesso di armi e munizioni illegali.

