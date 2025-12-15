Fucili e munizioni senza licenza in casa un arsenale | arrestato un cacciatore

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un arsenale di armi e munizioni senza licenza. Nei suoi documenti risulta essere un ex cacciatore, con il porto d’armi scaduto, ma in realtà continuava a detenere tre fucili, tra cui uno a doppia canna. Tutto il materiale è stato sequestrato dalle forze dell’ordine.

