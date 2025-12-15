Frosinone Concerto di Natale Candlelight Gospel
Arriva il concerto di Natale “Candlelight Gospel” il 18 dicembre, al Dream Cinema, di Frosinone. Un evento straordinario: oltre mille candele illumineranno la sala creando un’atmosfera magica, dove la luce, la musica e le voci di un coro gospel con oltre 20 artisti si fonderanno in un’esperienza. Frosinonetoday.it
Natale a Frosinone, luminarie accese e gli eventi per l'Immacolata. Dalle luci agli spettacoli, spese per oltre 100mila euro - Si è aperto ufficialmente ieri pomeriggio, con l’accensione delle luminarie in via Aldo Moro, il Natale a Frosinone. ilmessaggero.it
Candlelight: Colonne sonore del Natale - I concerti Candlelight offrono un'esperienza musicale unica e avvolgente, capace di stimolare i sensi in ambienti suggestivi illuminati dalla luce tremolante delle candele. mentelocale.it
Frosinone - Un travolgente concerto gospel, quello che ha avuto luogo ieri sera nella cattedrale di Santa Maria, a cura di Irina Arozarena e Sister Heart, che ha coinvolto i tanti presenti sopraggiunti per l'occasione, tra cui il sindaco Mastrangeli e l'assessore all - facebook.com facebook