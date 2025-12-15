Le scadenze di fine anno sono cruciali per l’erogazione dei fringe benefit relativi al 2025. In particolare, i lavoratori con figli a carico possono ricevere fino a 2.000 euro, mentre per gli altri dipendenti la soglia è di 1.000 euro. Ecco le date entro cui questi benefit devono essere consegnati per rispettare le normative vigenti.

© Ilfattoquotidiano.it - Fringe benefit, le scadenze di fine anno: ecco fino a quando possono essere erogati quelli del 2025

Duemila euro per i lavoratori con figli a carico che scendono a 1.000 per la generalità degli altri dipendenti. Sono le soglie dei fringe benefit esentasse in vigore nel 2025. Per i neoassunti che si spostano fuori sede è previsto il cosiddetto bonus affitto, per il quale il limite di non tassabilità è stato innalzato a 5.000 euro: questa agevolazione spetta per due anni dalla data di assunzione, purché il beneficiario abbia un reddito inferiore a 35.000 euro l’anno prima rispetto a quello che è stato assunto. Ma fino a quando i fringe benefit del 2025 possono essere erogati senza andare ad intaccare i limiti del prossimo anno? I datori di lavoro li possono distribuire fino al 12 gennaio 2026, facendoli rientrare in tutto e per tutto in quelli di quest’anno. Ilfattoquotidiano.it

Fringe Benefit: in arrivo la scadenza di fine (e inizio) anno

