Frecce Tricolori le date del 2026 | l’air show torna a Bellaria

Le Frecce Tricolori tornano a Bellaria Igea Marina nel 2026, portando l’emozione dell’air show nella suggestiva cornice della città. L’evento, atteso dagli appassionati, promette un’esibizione spettacolare che riunisce appassionati di volo e famiglie, offrendo un’occasione unica per vivere momenti di grande coinvolgimento e adrenalina.

Bellaria Igea Marina, 15 dicembre 2025 - A volte basta alzare lo sguardo per sentirsi di nuovo parte di qualcosa. Un suono lontano, una linea che attraversa il cielo, un colore che resta sospeso nell’aria, un tricolore che accende i cuori e che abbraccia. Con l’annuncio delle prime date ufficiali degli Air Show, l’ Aeronautica Militare riaccende quell’emozione collettiva che ogni anno unisce migliaia di persone sotto lo stesso cielo e tra queste ce n’è una che fa battere forte il cuore ovvero la riconferma dell’air show a Bellaria Igea, con appuntamento fissato per domenica 21 giugno 2026. Una riconferma che non è solo una data sul calendario, ma una promessa mantenuta di anno in anno, trasformando quel tratto di costa in un grande teatro a cielo aperto, dove il mare incontra il cielo e la scia tricolore a disegnare emozioni indelebili. Ilrestodelcarlino.it

