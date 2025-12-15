Frattesi Inter addio a gennaio? Le parole di Moretto e lo scenario di mercato

Il futuro di Frattesi all'Inter potrebbe cambiare già nel mercato di gennaio. Le parole di Moretto e l'attuale scenario di mercato indicano una possibile partenza del centrocampista azzurro, aprendo una fase decisiva per il suo percorso con i nerazzurri.

Il futuro di Frattesi all'Inter potrebbe cambiare già nel mercato di gennaio. Le parole di Moretto e l'attuale scenario di mercato indicano una possibile partenza del centrocampista azzurro, aprendo una fase decisiva per il suo percorso con i nerazzurri. Frattesi Inter, il futuro del centrocampista azzurro entra in una fase decisiva: il mercato di gennaio può diventare quello dell'addio. L'ipotesi di una separazione tra Davide Frattesi e l' Inter nel corso del prossimo calciomercato invernale sta prendendo sempre più corpo. A confermare come gennaio possa rappresentare un passaggio chiave è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo l'analisi, la posizione del centrocampista italiano classe 1999, arrivato a Milano con grandi aspettative, è ora oggetto di riflessioni profonde da parte di tutte le parti coinvolte.

Inter, ipotesi scambio con la Juventus? Ci sono due annunci: ecco cosa filtra - La notizia che ha già sollevato l'interesse dei tifosi di Inter e Juventus riguarda un possibile scambio tra Davide Frattesi e Khephren Thuram. spaziointer.it

Chiellini non ha dubbi sullo scambio Thuram-Frattesi: "Di Davide non parlo per rispetto dell'Inter, Khéphren è e rimane della Juve" - facebook.com facebook

Gennaio può essere un mese veramente caldo per Frattesi. La possibilità che lasci l'Inter subito è elevata. La Juventus lo stima, da valutare se parlando con l'Inter si possa trovare un accordo sulle valutazioni di Frattesi e Thuram. L'Inter aveva chiesto informaz x.com