Fratelli pestati al Piper il racconto delle vittime | Erano in 7 Dal locale ci hanno detto di non denunciare

Due fratelli hanno subito violenze all’interno del locale Piper di via Tagliamento, nel quartiere Coppedè. Marco, uno dei testimoni, ha raccontato che erano almeno in sette e sono stati aggrediti con calci e pugni, ricevendo anche pressioni a non denunciare l’accaduto. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione degli episodi di violenza nei locali pubblici.

“Erano almeno in sette. Hanno iniziato a colpirci a calci e pugni”. Il racconto è di Marco, nome di fantasia, che ha voluto raccontare quanto lui e il fratello minorenne hanno subìto nella discoteca Piper di via Tagliamento, nel quartiere Coppedè. Un brutale pestaggio sul quale stanno indagando i. Romatoday.it

Piper, aggrediti dal branco in discoteca: «Io e mio fratello pestati in bagno» - Ha trascorso la notte di domenica al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito con il padre e il fratello minore a cui un gruppo di ragazzini aveva poche ore prima rotto il naso. ilmessaggero.it