Un episodio di violenza si è verificato all’interno del Piper di Roma, con almeno sette persone coinvolte in un pestaggio. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto, avvalendosi delle testimonianze e delle immagini raccolte nel tentativo di identificare i responsabili.

© Romadailynews.it - Fratelli pestati al Piper di Roma, indagano i carabinieri: “Erano almeno in sette”

Un violento pestaggio avvenuto all’interno della discoteca Piper, in via Tagliamento, nel quartiere Coppedè, è ora al centro di un’indagine dei carabinieri. A denunciarlo sono due fratelli di 20 e 17 anni, che raccontano di essere stati aggrediti da un gruppo composto da almeno sette persone durante una serata dedicata agli under 18. Secondo quanto riferito dalle vittime, l’episodio si è verificato nella serata di domenica 7 dicembre, in un locale che – a loro dire – ospitava circa 1.500 giovanissimi. Non è al momento chiaro quale fosse il numero degli addetti alla sicurezza presenti. I due fratelli avevano partecipato regolarmente alla serata organizzata dal locale. Romadailynews.it

Piper, aggrediti dal branco in discoteca: «Io e mio fratello pestati in bagno» - Ha trascorso la notte di domenica al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito con il padre e il fratello minore a cui un gruppo di ragazzini aveva poche ore prima rotto il naso. ilmessaggero.it