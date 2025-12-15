frantoio della valpolicella al top nel mondo

Il Frantoio Bonamini di Illasi, nella Valpolicella, si distingue come uno dei migliori al mondo nell’ambito dell’olio extravergine di oliva. Per la settima volta consecutiva, ha conquistato un posto nella Hall of Fame della guida Flos Olei 2026, grazie al suo pregiato Veneto Valpolicella D. Un riconoscimento che conferma l’eccellenza della produzione del frantoio.

Frantoio Bonamini celebra i 60 anni con il punteggio massimo della guida e si conferma tra i primi nove produttori al mondo. Un successo che rafforza l’immagine internazionale della DOP Veneto Valpolicella e della tradizione olivicola veronese. #veronaec - facebook.com facebook