Francioni e ex Fulgorcavi approvate le nuove tariffe

Sono state approvate le nuove tariffe per lo stadio comunale “Francioni” e per il campo della ex Fulgorcavi, recentemente intitolato a Gino Bondioli. Questa revisione delle tariffe mira a definire più chiaramente i costi di utilizzo delle strutture sportive e a garantire una gestione più efficace degli impianti, coinvolgendo le associazioni e le società che li utilizzano.

Nuove tariffe per lo stadio comunale “Francioni” e per il campo della ex Fulgorcavi, recentemente intitolato a Gino Bondioli. La giunta comunale di Latina ha deciso di adeguare le tariffe dei due impianti comunali, che erano ferme al 2010, anche in vista della messa a bando delle strutture.In. Latinatoday.it Concessione temporanea Stadio Francioni al Latina Calcio - È stata firmato, tra il Comune di Latina e il Latina Calcio 1932, il contratto di concessione temporanea dello stadio comunale Domenico Francioni e del campo di calcio "Ex Fulgorcavi". ansa.it