Un episodio di polemica ha coinvolto una celebrità dello spettacolo italiano, che ha rivolto dure critiche a Francesca Fagnani e al suo programma

© Donnapop.it - «Francesca Fagnani è una fallita, Belve è un programma di merd*»: famosa vip offende, ecco chi è

Il mondo del piccolo schermo italiano è tornato a essere teatro di polemiche e battibecchi. Lo scorso weekend, una nota personalità dello spettacolo non ha risparmiato parole dure nei confronti della conduttrice Francesca Fagnani e del suo programma Belve. Il video, già virale sui social, ha scatenato discussioni tra fan e addetti ai lavori, confermando ancora una volta quanto i toni del dibattito televisivo possano essere taglienti. Offese volgari contro Francesca Fagnani: ecco chi le ha pronunciate. Elenoire Ferruzzi, ospite dell’Icon, realtà LGBTQIA+ di Firenze, ha espresso senza filtri il suo giudizio sul programma e sulla conduttrice: « Belve? Quel programma di merd*, quella fallita di merd*, è un programma commerciale che fa schifo », ha dichiarato ridendo con i presenti. Donnapop.it

