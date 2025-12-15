Francesca Albanese nuove ispezioni nelle scuole | dopo la Toscana tocca all' Emilia

Nuove ispezioni nelle scuole italiane sono state avviate, proseguendo un'azione già avviata in Toscana e ora estesa all'Emilia. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha confermato l'inizio delle verifiche, dopo le polemiche sollevate dall'intervento della relatrice speciale dell'ONU in alcune scuole regionali.

Ancora Francesca Albanese. Ancora ispezioni nelle scuole. "Credo che le ispezioni siano partite anche in questi casi", ha detto il ministro per l'istruzione Giuseppe Valditara, rispondendo a una domanda sulle polemiche per l'intervento della relatrice speciale dell'Onu in due scuole in Emilia, dopo le due in Toscana. Nelle scuole emiliane, "si vuole accertare se è vero, tra l'altro - ha detto Valditara a Milano - che il dirigente scolastico non era stato informato, che i genitori non erano stati in alcun modo coinvolti. Dato che i dirigenti scolastici hanno dichiarato ai giornali che è stato fatto tutto all'oscuro loro, vogliamo capire come si sono svolti i fatti ". Ilgiornale.it

