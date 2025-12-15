Francesca Albanese la lezione pro Gaza? Verso le ispezioni in altre due scuole

Il webinar di Francesca Albanese, noto per la sua posizione pro Gaza, ha suscitato nuove polemiche dopo le proteste di genitori di studenti di diverse scuole in tutta Italia, tra cui Pisa, Massa, Pontedera, San Lazzaro e Castelnovo Monti. La vicenda coinvolge ispezioni e tensioni tra istituzioni educative e famiglie, alimentando un dibattito pubblico acceso.

Il webinar di Francesca Albanese continua a scatenare polemiche. Dopo i casi del liceo Dini di Pisa, dell’Istituto Comprensivo Massa 6 di Massa e del liceo Montale di Pontedera, questa volta a protestare sono i genitori degli studenti dell’Istituto Enrico Mattei di San Lazzaro e di una scuola a Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia. Come riporta Il Resto del Carlino, la giurista è intervenuta da remoto mercoledì scorso. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano, a iscriversi all’incontro sarebbe stata una docente di italiano del Mattei. I ragazzi delle quinte sarebbero stati informati dell’appuntamento online solo al termine della prima ora di lezione di italiano. Liberoquotidiano.it

LEZIONE CON FRANCESCA ALBANESE, POLEMICHE

