foto a toledo il presepe metropolitano che unisce arte fede e impegno civile

Tempo di lettura: < 1 minuto Presso la stazione della metropolitana di Toledo, come ogni anno, l’artista e dipendente della società ANM, Ciro Marotta, ha esposto il suo progetto che simboleggia la nascita di Cristo nella metropolitana di Napoli, sulle banchine della stazione definita la più bella del mondo, Toledo, opera dell’architetto Oscar Tusquets Blanca. – così in una nota Adolfo Vallini (USB).  Complimenti, un lavoro eccezionale, fatto di grande maestria e senso di appartenenza. Ciro è riuscito a fondere il sacro con il profano in modo sorprendente: la Natività collocata nel cuore della quotidianità cittadina, tra le banchine dove ogni giorno migliaia di persone vanno di fretta, ricorda quanto spesso il messaggio di Cristo passi inosservato, sovrastato da un mondo che corre e da tragedie come le guerre e il genocidio di Gaza. Anteprima24.it

