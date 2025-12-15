© Anteprima24.it - FOTO/ A Toledo il presepe metropolitano che unisce arte, fede e impegno civile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Presso la stazione della metropolitana di Toledo, come ogni anno, l’artista e dipendente della società ANM, Ciro Marotta, ha esposto il suo progetto che simboleggia la nascita di Cristo nella metropolitana di Napoli, sulle banchine della stazione definita la più bella del mondo, Toledo, opera dell’architetto Oscar Tusquets Blanca. – così in una nota Adolfo Vallini (USB). Complimenti, un lavoro eccezionale, fatto di grande maestria e senso di appartenenza. Ciro è riuscito a fondere il sacro con il profano in modo sorprendente: la Natività collocata nel cuore della quotidianità cittadina, tra le banchine dove ogni giorno migliaia di persone vanno di fretta, ricorda quanto spesso il messaggio di Cristo passi inosservato, sovrastato da un mondo che corre e da tragedie come le guerre e il genocidio di Gaza. Anteprima24.it

Napoli La statuina di Benitez nel presepe

All'Albergo Diurno Venezia il Gran Presepe Metropolitano - Aperto da sabato 3 dicembre a domenica 8 gennaio 2017 con un sorprendente allestimento che rievoca una grotta underground dal sapore metropolitano, una moderna rappresentazione della Natività Milano, ... ilgiorno.it

Tenuta Eleonora Di Toledo Via di Bandita 6/D, Venturina Terme Il Natale secondo Eleonora di Toledo è un omaggio alle eccellenze locali, frutto di passione e maestria artigianale. Ogni box è stata selezionata con cura per valorizzare il territorio e portare sulla - facebook.com facebook

Napoli si veste a festa tra le luci in via Toledo, i presepi di San Gregorio Armeno, il profumo di sfogliatelle e mandarini che corrono per le strade. È il momento di ritrovarsi, sostenere i nostri commercianti e regalare calore alle famiglie. Buona domenica a tutti, a x.com