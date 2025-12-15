Forzano la porta e saccheggiano la casa | colpo da 10 mila euro
Nella giornata di sabato 13 dicembre, un'abitazione in via Percoto, a Manzano, è stata presa di mira da ladri che hanno forzato la porta e saccheggiato l’interno, portando via beni per un valore stimato di circa 10 mila euro. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.
Un’abitazione della zona di via Percoto, a Manzano, è finita nel mirino dei ladri nella giornata di sabato 13 dicembre. I malviventi avrebbero agito approfittando del fatto che la casa era rimasta temporaneamente vuota tra le 7.30 e le 17. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero. Udinetoday.it
Le proteste contro il Dpcm a Milano - Porta a porta 27/10/2020
Forzano la porta e saccheggiano la casa: colpo da 10 mila euro - Ladri in azione in un’abitazione di via Percoto a Manzano: i malviventi sono entrati approfittando dell’assenza dei proprietari e hanno messo a soqquadro tutte le stanze della dimora ... udinetoday.it
Non risponde da giorni, forzano la porta di casa e trovano la 54enne morta - Nella serata di ieri, a Rovigo è stata trovata senza vita una donna di 54 anni nella sua abitazione. ilgazzettino.it
I ladri forano il muro esterno, poi forzano una porta e s’impossessano di una cassetta metallica: la fuga con i soldi #ilcentro - facebook.com facebook
Crema. Furto nella notte al Babar, in due forzano la porta e rubano 500 euro in contanti x.com