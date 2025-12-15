Nella giornata di sabato 13 dicembre, un'abitazione in via Percoto, a Manzano, è stata presa di mira da ladri che hanno forzato la porta e saccheggiato l’interno, portando via beni per un valore stimato di circa 10 mila euro. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Un’abitazione della zona di via Percoto, a Manzano, è finita nel mirino dei ladri nella giornata di sabato 13 dicembre. I malviventi avrebbero agito approfittando del fatto che la casa era rimasta temporaneamente vuota tra le 7.30 e le 17. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero. Udinetoday.it

Le proteste contro il Dpcm a Milano - Porta a porta 27/10/2020

Forzano la porta e saccheggiano la casa: colpo da 10 mila euro - Ladri in azione in un’abitazione di via Percoto a Manzano: i malviventi sono entrati approfittando dell’assenza dei proprietari e hanno messo a soqquadro tutte le stanze della dimora ... udinetoday.it