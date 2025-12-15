forza italia riparte dal tesseramento poi le comunali

Forza Italia rinnova il suo impegno attraverso il tesseramento, aprendo così una fase di rinnovato confronto e rilancio a livello territoriale. Gli incontri natalizi diventano anche occasioni di dialogo politico e di rafforzamento della presenza sul territorio, preparando il percorso verso le prossime elezioni comunali.

Tempo di lettura: 2 minuti Un momento di auguri natalizi, ma anche un’occasione di confronto politico e di rilancio dell’azione sul territorio. È questo il senso del brindisi di Natale promosso da Forza Italia e tenutosi presso l’Hotel Belsito, alla presenza del segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino e di numerosi dirigenti e militanti del partito. Nel corso dell’incontro è emersa con chiarezza la volontà di affrontare con determinazione una fase che si preannuncia decisiva, dalle imminenti sfide amministrative fino ai futuri appuntamenti politici nazionali. L’obiettivo, ribadito nel corso degli interventi, è quello di continuare a costruire una proposta politica credibile, concreta e fortemente radicata nei territori. Anteprima24.it

