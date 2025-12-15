formigine torna con un punto dal match salvezza di campagnola

Formigine conquista un punto nel match salvezza contro Campagnola, terminato 1-1. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori di entrambe le squadre, con sostituzioni strategiche e un andamento equilibrato che riflette l'importanza di questa sfida nella corsa alla salvezza.

CAMPAGNOLA 1 FORMIGINE 1 CAMPAGNOLA: Vlas, Calabretti, Setti (86’ Consiglio), Vezzani, Marzi, Cavicchioli (73’ Gutu), Esposito E. (73’ Alberti), Barilli, Angelillis, Rivi, Previato. A disp. Vioni, Camillo, Mora, Conti, Aurea, Montanari. All. Manfredini FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Valcavi (72’ Provenzano), Paglia (54’ Waddi), Davoli, Sederaj, Marverti, Roncaglia, Stanco, Sighinolfi, Napoli (54’ Ferrara). A disp.: Guaitoli, Stella, Artiaco, Onfiani, Guastalli, Iattici. All. Cavalli Arbitro: Danieli di Bologna Reti: 17’ Marverti, 39’ Calabretti Note: ammoniti: Davoli, Previato, Sighinolfi, Barbetta, Marzi Su un campo che non ha permesso giocate di qualità il Formigine torna da Campagnola con un punto (primo dell’era Cavalli) nello scontro salvezza che lascia i verdeblù a +1 sui reggiani ultimi al fianco di Salso e Corticella. Ilrestodelcarlino.it

