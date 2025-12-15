Formazioni ufficiali Roma Como ecco le scelte in vista del match

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le formazioni ufficiali di Roma e Como sono state annunciate in vista del match di questa sera alle 20:45, valido per la giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte dei due allenatori, con tutti i dettagli sulle formazioni che scenderanno in campo.

formazioni ufficiali roma como ecco le scelte in vista del match

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Roma Como, ecco le scelte in vista del match

Formazioni ufficiali Roma Como, le scelte dei due allenatori per il match di oggi: tutti i dettagli Sono state annunciate leformazioni ufficiali di Roma Como Il match in campo alle 20:45 è valido per la giornata di Serie A 20252026. FORMAZIONI UFFICIALI. Calcionews24.com

LIVE Roma–Como ? Serie A | Diretta Live Score, Gol e Formazioni in Tempo Reale

Video LIVE Roma–Como ? Serie A | Diretta Live Score, Gol e Formazioni in Tempo Reale

formazioni ufficiali roma comoSerie A 2025-2026: Roma-Como, le probabili formazioni - Como, posticipo della 15esima giornata di Serie A 2025- sportal.it

formazioni ufficiali roma comoFormazioni ufficiali Roma-Como: le scelte di Gasperini e Fabregas - Como con le scelte di Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas, match valido per la quindicesima giornata di Serie A. msn.com