Formazione continua | Fondimpresa incontra le aziende catanesi
Martedì 16 dicembre, alle 9.30, la sede di Confindustria, in viale Vittorio Veneto 10 ospiterà l’incontro “Fondimpresa incontra le imprese: la nuova offerta formativa e il sistema di qualificazione degli Enti”, un appuntamento dedicato agli strumenti messi a disposizione dal Fondo per sostenere. Cataniatoday.it
Formazione pilastro lavoro, alla Luiss BS il Rapporto Fondimpresa
“SFIDA CULTURALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA”: CONVEGNO ALL’AQUILA ORGANIZZATO DA FONDIMPRESA ABRUZZO - Saper apprendere in un mondo che cambia”, è l’evento promosso da Fondimpresa Abruzzo, che si terrà giovedì 11 dicembre, alle ore 10:30, a ... abruzzoweb.it
Ogni progetto prende vita grazie alle persone che lo portano avanti. La Cooperativa Agape crede profondamente nella forza dell’équipe, nel confronto e nella crescita continua. La formazione e la supervisione non sono solo momenti di aggiornamento: son - facebook.com facebook
"La formazione continua rafforza la professionalità della #Polizialocale e sostiene anche il contrasto ai fenomeni delittuosi". Così oggi a Udine @Pier_Roberti alla giornata formativa #Anvu dedicata all’aggiornamento degli operatori tinyurl.com/yp3ea9xz x.com