Forlì-Cesena segna un importante traguardo nella storia di Aiga, con incarichi nazionali assegnati alla sezione romagnola. Durante il primo Consiglio direttivo nazionale tenutosi a Roma il 12 e 13 dicembre, si sono definiti i nuovi organi dell’associazione, in seguito all’elezione del nuovo presidente Luigi Bartolomeo Terzo.

© Forlitoday.it - Forlì-Cesena entra nella storia di Aiga: incarichi nazionali per la sezione romagnola

Nelle giornate del 12 e 13 dicembre si è tenuto a Roma il primo Consiglio direttivo nazionale di Aiga, successivo all’elezione del nuovo presidente nazionale, Luigi Bartolomeo Terzo, nel corso del quale sono stati eletti i nuovi organi direttivi dell’associazione.Abbonati alla sezione di. Forlitoday.it

Centro storico, chi entra e chi esce ’Cosentino’ cambia gestione. Ecco un ristorante e due profumerie - La storica boutique avviata nel 1984 passerà da marzo 2026 a un forlivese. msn.com

Ore 00:10 Secante di Cesena Dir. Forlì sotto al tunnel incidente!!! Strada bloccata - facebook.com facebook