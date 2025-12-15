Il 16 dicembre, Forbidden Fruit rivela un momento cruciale: Alihan si presenta da Zeynep nel giorno del suo matrimonio. L'episodio in onda su Canale 5 promette emozioni e colpi di scena, continuando a coinvolgere il pubblico con le sue vicende quotidiane. Segui le anticipazioni per scoprire cosa riserva il prossimo episodio di questa appassionante dizi turca.

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 16 dicembre: Alihan va da Zeynep il giorno del suo matrimonio

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni dal lunedì al sabao nel primo pomeriggio di Canale 5. Nell' episodio di martedì 16 dicembre*, in onda alle 14.10**, è arrivato il giorno del matrimonio tra Zeynep e Dundar: la ragazza si sta preparando, ma sembra tutto tranne che felice. Ecco dunque cosa accadrà nella prossima puntata. Nelle puntate precedenti Dopo una storia d'amore lunga e tormentata, piena di avvicinamenti e delusioni, Zeynep ha deciso di rinunciare ad Alihan. Movieplayer.it

Forbidden Fruit Anticipazioni 16 Settembre 3 #perte #neiperte

Forbidden Fruit, anticipazioni 16 dicembre: Alihan va da Zeynep il giorno del suo matrimonio - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it