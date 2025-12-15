Forbidden fruit 2 replica puntata del 15 dicembre in streaming | Video Mediaset

Il 15 dicembre torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca che appassiona il pubblico. Nell'episodio di oggi, la famiglia si riunisce per celebrare il ritorno di Erim, creando nuovi momenti di tensione e emozione. Ecco tutte le informazioni sulla replica e come seguire la puntata.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 15 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna la famiglia si riunisce per festeggiare il ritorno di Erim. In questa occasione, Yildiz non può fare a meno di notare che tra Ender e Kaya c’è qualcosa di strano. Indaga, prima con Zerrin e poi con Halit, e scopre che i due erano colleghi molti anni prima. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 108 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Superguidatv.it

