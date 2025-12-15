Fontana | Sono vicino alla comunità ebraica combattere violenza e odio

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso solidarietà e vicinanza alla comunità ebraica colpita a Sydney, condannando con fermezza il grave attacco subito. In un messaggio pubblico, ha sottolineato l'importanza di combattere ogni forma di violenza e odio, promuovendo i valori di pace e solidarietà tra le comunità.

ROMA – “Esprimo la mia vicinanza alla comunità ebraica colpita a Sydney e al popolo australiano a seguito del grave attacco subito. Il pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, e ai feriti. Il contrasto alla violenza e all’odio è condizione imprescindibile per la tutela delle persone e delle libertà”. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L'articolo L'Opinionista. Lopinionista.it