© Puntomagazine.it - Fondazione Angelo Vassallo nomina sei ambasciatori dei valori civici

A Roma la Fondazione Angelo Vassallo presenta sei ambasciatori per promuovere legalità, sostenibilità e impegno sociale ispirati al Sindaco Pescatore. Roma – Il 13 dicembre scorso, nella magnifica cornice della Sala Consiliare di Palazzo Valentini a Roma, la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha compiuto un passo significativo nel consolidare la propria missione di diffusione dei valori civici, sociali e ambientali che hanno caratterizzato la vita e l’azione di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica scomparso tragicamente nel 2010. Sei personalità della società civile sono state ufficialmente nominate Ambasciatori della Fondazione con il compito di portare avanti l’eredità morale e civica del “Sindaco Pescatore” e tradurre la sua visione in azioni concrete in tutto il Paese. Puntomagazine.it

Roma, nomina ambasciatori della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore

La Fondazione Angelo Vassallo nomina sei 'ambasciatori' per diffondere i valori che hanno ispirato il Sindaco Pescatore - Il Presidente Dario Vassallo: “Sei figure della società civile chiamate a promuovere legalità, sostenibilità e impegno sociale in tutto il Paese” ... msn.com