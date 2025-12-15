Follia a Udine pugno all’arbitro negli spogliatoi | sconfitta a tavolino

Durante una partita a Udine, un calciatore ha perso il controllo e ha colpito un arbitro negli spogliatoi, provocando conseguenze disciplinari. L’episodio ha suscitato grande scalpore e potrebbe comportare una sanzione molto severa. La vicenda mette in luce le tensioni e le conseguenze di comportamenti impulsivi nel calcio professionistico.

Ha perso la testa durante il match e ha sferrato un pugno all'arbitro: il calciatore rischia una sanzione pesantissima. Gli episodi di aggressione nei confronti degli arbitri sono purtroppo in aumento. Nelle ultime settimane diversi giovani direttori di gara, tra cui anche minorenni, hanno dovuto fare i conti con aggressioni fisiche e verbali, anche di una certa gravità. Un'escalation che fa capire come ormai non siamo più di fronte a fatti isolati, ma a un vero e proprio crescendo di violenza che non può che sollevare una grossa preoccupazione. Proprio nei giorni scorsi si è verificato un altro episodio di questo tenore. Follia in provincia di Udine: un calciatore insulta e minaccia l'arbitro in campo, poi lo aggredisce e lo manda in ospedale Infuriato per essere stato prima ammonito e poi espulso, ha protestato contro l'arbitro impedendo per alcuni minuti che il gioco potes