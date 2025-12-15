Follia a Udine pugno all’arbitro negli spogliatoi | sconfitta a tavolino

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita a Udine, un calciatore ha perso il controllo e ha colpito un arbitro negli spogliatoi, provocando conseguenze disciplinari. L’episodio ha suscitato grande scalpore e potrebbe comportare una sanzione molto severa. La vicenda mette in luce le tensioni e le conseguenze di comportamenti impulsivi nel calcio professionistico.

follia a udine pugno all8217arbitro negli spogliatoi sconfitta a tavolino

© Glieroidelcalcio.com - Follia a Udine, pugno all’arbitro negli spogliatoi: sconfitta a tavolino

Ha perso la testa durante il match e ha sferrato un pugno allarbitro: il calciatore rischia una sanzione pesantissima. Gli episodi di aggressione nei confronti degli arbitri sono purtroppo in aumento. Nelle ultime settimane diversi giovani direttori di gara, tra cui anche minorenni, hanno dovuto fare i conti con aggressioni fisiche e verbali, anche di una certa gravità. Un’escalation che fa capire come ormai non siamo più di fronte a fatti isolati, ma a un vero e proprio crescendo di violenza che non può che sollevare una grossa preoccupazione. Proprio nei giorni scorsi si è verificato un altro episodio di questo tenore. Glieroidelcalcio.com