Follia a Roma 24enne stuprata e sequestrata in pieno centro

A Roma, un episodio di violenza ha portato all’arresto di un 45enne peruviano accusato di stupro e sequestro di una giovane 24enne nel centro della città. Le indagini, condotte dalla Polizia Locale di Roma Capitale e coordinate dalla procura, hanno portato all’adozione di una misura cautelare.

Roma, 15 dicembre 2025 – Gli agenti del l Gruppo Centro dalla Polizia Locale di Roma Capitale, al termine di articolate indagini coordinate dalla procura di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal Tribunale di Roma, con arresto e trasferimento in carcere di un cittadino peruviano di 45 anni accusato di stupro e sequestro di persona. Il provvedimento è scaturito al termine di complesse attività investigative avviate dai caschi bianchi la scorsa estate, subito dopo la denuncia della vittima delle violenze, una giovane colombiana di 24 anni che, al momento dei fatti, si trovava in visita nella Capitale. Cdn.ilfaroonline.it 31/12/2016 - AGGRESSIONE MONTEBELLO: TENTATO STUPRO PRIMA DELLA RAPINA FOLLIA Dinner Show 11 dicembre dalle ore 21:00 Dinner Show & KARAOKE con @robinsalvaggio.49 Menu 35€ a persona Ingresso dopocena 15€ con una consumazione inclusa Woman Free Via Tiberina 156, Roma Info & prenotazione obbligatoria - facebook.com facebook