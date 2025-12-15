Foligno Seravezza 1 a 1 nascosto nella nebbia

Nell'incontro tra Foligno e Seravezza, il risultato si conclude con un pareggio a 1-1, nascosto nella nebbia che ha avvolto il campo. La partita, giocata con formazioni equilibrate, ha visto momenti di tensione e sorprese, con entrambe le squadre che si sono affrontate con determinazione.

© Lanazione.it - Foligno Seravezza, 1 a 1 nascosto nella nebbia FOLIGNO 1 SERAVEZZA 1 FOLIGNO 4-3-3: Rossi: Qendro (21’ st Cichy), Grea, Sbraga, Falasca (49’ st Della Spoletina); Settimi (45’ st Marchetti), Ceccuzzi, Pellegrini; Pupo Posada, Tomassini, Khribech (37’ st Ferrara). A disp.: Mazzoni, Cottini, Bocci, Mancini, D’Urso. All.: Manni. SERAVEZZA 4-3-1-2: Lagomarsini; Pucci (45’ st Fiore), Mannucci, Bajic, Mannelli; Bedini, Muhic, Fabri; Mosti (34’ st Piani); Fontanarosa, Lepri (21’ st Spatari). A disp.: Vignali, Di Sacco, Cini, Mattioli, Piccioli, Lecini. All.: Masitto. ARBITRO: Travaini di Busto Arsizio. RETI: 21’ pt Pupo Posada, 28’ st Fabri. NOTE: spettatori 300 circa. Lanazione.it HIGHLIGHTS - FOLIGNO vs SERAVEZZA 1-1 del 14/12/2025 Foligno Seravezza, 1 a 1 nascosto nella nebbia - Gara condizionata dalla scarsa visibilità. msn.com

