Foggia trovato lupo selvatico in cattività durante il blitz antidroga | era chiuso in una gabbia

Durante un'operazione antidroga a Foggia, i carabinieri hanno scoperto un lupo selvatico rinchiuso in una gabbia in una zona rurale. L'animale, trovato durante il blitz, era legato a uno dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto di 24 persone nella regione.

A Foggia, presso una zona rurale riconducibile a uno dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare dell'operazione antidroga che ha portato all'arresto di una delle 24 persone - tra cui 14 soggetti di Foggia, tra di San Giovanni Rotondo e una di Cerignola -  i carabinieri del comando. Foggiatoday.it

