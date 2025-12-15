Foggia trovato lupo selvatico in cattività durante il blitz antidroga | era chiuso in una gabbia

Durante un'operazione antidroga a Foggia, i carabinieri hanno scoperto un lupo selvatico rinchiuso in una gabbia in una zona rurale. L'animale, trovato durante il blitz, era legato a uno dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto di 24 persone nella regione.

A Foggia, presso una zona rurale riconducibile a uno dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare dell'operazione antidroga che ha portato all'arresto di una delle 24 persone - tra cui 14 soggetti di Foggia, tra di San Giovanni Rotondo e una di Cerignola - i carabinieri del comando. Foggiatoday.it Lupo appare sul ciglio della strada nel bel mezzo della notte...da brividi! Foggia, nel blitz anti droga anche un lupo selvatico in gabbia: apparteneva a uno dei 24 arrestati, sarà liberato - Il lupo è stato trovato nelle campagne alla periferia di Foggia: verrà ricoverato presso un centro per il recupero della fauna selvatica ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Traffico di droga, anche un lupo selvatico trovato in una gabbia - Anche un esemplare di lupo selvatico tenuto in cattività all'interno di una gabbia è stato ritrovato questa mattina ... msn.com

LUPO IN GABBIA NELLE CAMPAGNE DI FOGGIA Blitz antidroga tra Foggia e Nord Italia, altri due arresti e sequestri: trovato anche un lupo tenuto in gabbia - Video - facebook.com facebook

Blitz antidroga tra #Foggia e Nord Italia, altri due arresti e sequestri: trovato anche un lupo tenuto in gabbia #video x.com