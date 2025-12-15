Nella provincia di Foggia, i Carabinieri hanno eseguito un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di 24 persone tra Puglia e altre regioni. L’intervento, coordinato dalla Procura locale, ha colpito un vasto traffico di droga, con misure cautelari richieste dal Gip e applicate dal Tribunale.

© Noinotizie.it - Foggia, operazione antidroga: 24 arresti fra Puglia e altre regioni Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Foggia, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso quel Tribunale, nei confronti di 24 persone ( di cui 19 destinatarie del carcere e 5 degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ) gravemente indiziate – a vario titolo – di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività delittuosa, monitorata da maggio 2024 ad aprile 2025, sarebbe stata condotta da cittadini – tra i 23 e i 61 anni – di nazionalità italiana, albanese, georgiana e rumena, attivi, oltre che in provincia di Foggia, anche a Rieti, in Emilia Romagna e nel basso Molise. Noinotizie.it

A Foggia 24 arresti per traffico di droga

Operazione antidroga all’alba di oggi: 19 arresti tra Napoli, Avellino e Salerno - Alle prime luci di oggi, mercoledì 10 dicembre, i carabinieri hanno fatto scattare una vasta operazione antidroga tra le province di Napoli, Avellino ... fanpage.it

San Severo, maxi-operazione antidroga all’alba: 11 arresti, base di smistamento con videosorveglianza e listino prezzi I NOMI - Dalle prime ore del mattino, i militari hanno dato esecuzione alle misure: sette indagati sono finiti in carcere, quattro ai domiciliari, mentre per un altro è scattato l’obbligo di presentazione alla ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Nel corso di un servizio antidroga svolto a Termoli, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno arrestato un 50enne della provincia di Foggia per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, controllato e perquisito, aveva circa 56 grammi di cocaina in 60 dosi e oltre - facebook.com facebook