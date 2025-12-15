Foggia lupo selvatico in cattività durante il blitz antidroga | era chiuso in una gabbia

Durante un'operazione antidroga a Foggia, i carabinieri hanno scoperto un lupo selvatico in cattività, rinchiuso in una gabbia in una zona rurale. L'animale è stato trovato presso una proprietà collegata a uno dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, nell'ambito di un blitz che ha portato all'arresto di 24 persone tra Foggia, San Giovanni Rotondo e Cerignola.

A Foggia, presso una zona rurale riconducibile a uno dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare dell'operazione antidroga che ha portato all'arresto di una delle 24 persone - tra cui 14 soggetti di Foggia, tra di San Giovanni Rotondo e una di Cerignola - i carabinieri del comando.

