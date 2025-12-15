I giovani protagonisti di flash mob e abbracci si impegnano in una missione nelle periferie esistenziali, portando affetto e solidarietà. Con azioni simboliche, cercano di contrastare la solitudine che affligge molte giovani generazioni, tentando di creare un senso di comunità e vicinanza nelle aree più marginali.

Flash mob e abbracci. I giovani protagonisti: "Una missione nelle periferie esistenziali"

"Una missione che punta a raggiungere le periferie esistenziali. Abbiamo davanti a noi giovani generazioni che si sentono sole: abbiamo portato affetto e abbracci, per rompere questa solitudine". Un successo l’iniziativa di sabato pomeriggio di Nuovi Orizzonti, il gruppo di missionari nato a Roma nel 1991 e che ha fatto nuovamente tappa nella nostra provincia con l’iniziativa "Vivi per qualcosa di grande". La città di Massa si è ’infiammata’ di ragazzi con la felpa rossa con scritto il motto che non rappresentava solamente il leitmotiv di questo evento, ma è l’invito gioioso che tutti i missionari coinvolti, circa una settantina, hanno portato con sé. Lanazione.it

Flash mob e abbracci. I giovani protagonisti: "Una missione nelle periferie esistenziali" - Croce: "Le ultime generazioni sempre più sole: andiamo in 'soccorso'".