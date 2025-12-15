Un flash mob a Roma ha richiesto maggiori investimenti nel trasporto pubblico locale, colpito negli ultimi cinque anni da una perdita di 4 miliardi di euro a causa dell’inflazione. L’iniziativa mira a sensibilizzare le istituzioni sull’importanza di sostenere e potenziare il sistema di trasporto pubblico per garantire servizi più efficienti e sostenibili per i cittadini.

© Agi.it - Flash mob a Roma per chiedere più fondi per il trasporto pubblico

AGI - Negli ultimi 5 anni il trasporto pubblico locale ha perso 4 miliardi di euro a causa dall’inflazione. Per puntare l’attenzione sull’importanza del settore e chiedere maggiori investimenti, Clean Cities, la coalizione europea di oltre 130 ONG che ha come obiettivo una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030, ha organizzato questa mattina a Roma un flash mob alla fermata dell' autobus di Viale Einaudi. Più fondi. Un salvadanaio gigante e un assegno oversize sono stati gli elementi intorno a cui si è sviluppata l’azione degli attivisti e che hanno avuto il ruolo di richiamare l’attenzione sulla necessità di aumentare gli investimenti per un servizio pubblico più efficiente e accessibile. Agi.it

Happy Flash Mob Roma 6 aprile 2014

A Roma il “flash mob alla fermata dell’autobus” per chiedere più fondi per il trasporto pubblico - A Roma il “flash mob alla fermata dell’autobus” per chiedere più fondi per il trasporto pubblico ... politicamentecorretto.com

Attese dei bus troppo lunghe, flash mob alla fermata Atac: si gioca a scacchi e si lavora a maglia - Per aspettare l’autobus che non arriva ci sono nuove forme di intrattenimento. msn.com