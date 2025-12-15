flame parade in concerto per un inedito natale al teatro di cavriglia

Il 15 dicembre 2025, il Teatro di Cavriglia ad Arezzo ospiterà il concerto di Flame Parade, chiudendo la decima edizione di Materiali In Scena. L'evento rappresenta un'occasione unica per vivere un Natale speciale all'insegna della musica e della cultura, in un contesto che unisce tradizione e innovazione.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Ultimo appuntamento per la decima edizione di Materiali In Scena, la rassegna curata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori. Venerdì 19 dicembre, alle ore 21.30, il Teatro Comunale di Cavriglia ospita “Ti rendi conto??” (“Ma ci rendiamo conto??”), lo speciale Concerto di Natale dei Flame Parade, proposto in una versione completamente inedita. Dopo il grande successo della scorsa stagione, la band valdarnese torna sul palco con un nuovo progetto pensato appositamente per l'occasione: uno spettacolo natalizio che intreccia musica, parole, immagini e suggestioni sceniche, dando vita a un racconto corale fatto di nuovi scenari, letture, brani originali e riletture sorprendenti del proprio repertorio. Lanazione.it

