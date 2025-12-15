Fiumicino la proposta di Calicchio | Una borsa di studio in onore di Ezio Petrini
In occasione del settimo anniversario della scomparsa di Ezio Petrini, Calicchio propone l'istituzione di una borsa di studio dedicata alla memoria del noto personaggio. L'iniziativa mira a mantenere vivo il suo ricordo e a promuovere iniziative a lui dedicate nel territorio di Fiumicino, a testimonianza del suo impatto e della stima che ancora oggi suscita.
Fiumicino, 15 dicembre 2025 – “E’ ancora vivo e profondo il mio ricordo per Ezio Petrini, nel settimo anniversario dalla sua scomparsa. Un uomo, un professionista dal grande valore umano e cultuale che ha sempre valorizzato le nostre ricchezze storico e archeologiche, trattandole con passione e rispetto”, è quanto afferma il consigliere comunale Paolo Calicchio, amico di Ezio Petrini, che aggiunge: “I Porti imperiali di Claudio e Traiano erano per lui la sua seconda casa, il suo porto sicuro, quel luogo del quale tutto sapeva e tutto raccontava, comprese leggende che rimarranno nell’immaginario collettivo di grande e piccini, compreso me”. Cdn.ilfaroonline.it
Fiumicino, la proposta di Calicchio: “Una borsa di studio in onore di Ezio Petrini” - Fiumicino, 15 dicembre 2025 – “E’ ancora vivo e profondo il mio ricordo per Ezio Petrini, nel settimo anniversario dalla sua scomparsa. ilfaroonline.it
Alessandro Grando, Sindaco di Ladispoli, ha partecipato all’incontro del 29 novembre a Fiumicino dedicato alla proposta della nuova provincia “Porta d’Italia”. Il sindaco ha definito l’iniziativa un segnale politico forte, nato dal dialogo tra amministrazioni anche - facebook.com facebook
#3dicembre Il Consiglio Generale della @FitCisl, riunito oggi a Fiumicino, su proposta del Segretario Generale @salvopellecchia, ha eletto Monica Mascia Segretario Generale Aggiunto e Vincenzo Fausto Pagnotta componente della Segreteria Nazionale. x.com