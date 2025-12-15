Fiumicino approvate le delibere su imposta di soggiorno e IMU | cosa cambia

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità due delibere riguardanti l’imposta di soggiorno e l’IMU, segnando un passo importante nell’ambito delle politiche fiscali locali. Questi provvedimenti, frutto di un percorso condiviso e partecipato, rappresentano un risultato significativo per la comunità e le parti sociali del territorio.

Fiumicino, 15 dicembre 2025 – L’attività della maggioranza e il lavoro svolto per dare risposte concrete alle parti sociali, hanno trovato pieno riconoscimento nel Consiglio comunale, che ha approvato all’unanimità due importanti provvedimenti in materia tributaria, frutto di un percorso condiviso e partecipato. IMU. È stata approvata la Proposta di deliberazione n. 272025, relativa alle aliquote IMU per l’anno 2026, che nella sua formulazione iniziale prevedeva la conferma delle tariffe vigenti. La proposta è stata però modificata sulla base degli emendamenti presentati dalla maggioranza, confluiti in un documento unico d’Aula, condiviso e approvato all’unanimità da tutto il Consiglio comunale. Cdn.ilfaroonline.it