Fiume Ofanto pronti 500mila euro per la sua bonifica

Il Comune di Cerignola ha ottenuto 500.000 euro per la bonifica del fiume Ofanto, un intervento fondamentale per la tutela ambientale e la qualità della vita nella zona. Questo finanziamento rappresenta un passo importante verso il ripristino e la tutela dell'ecosistema fluviale, contribuendo alla sostenibilità e alla salute del territorio.

Il Comune di Cerignola ha raggiunto un risultato cruciale per la tutela ambientale del proprio territorio. L’azione dell’Assessorato all'Ambiente ha permesso di ottenere un finanziamento di 500mila euro dalla Regione Puglia destinato alla realizzazione degli “interventi di pulizia e manutenzione. Foggiatoday.it Scarichi sospetti nelle acque del Rio Sguazzatoio Cerignola, ottenuto finanziamento di 500mila euro per la bonifica del fiume Ofanto - Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it

Il fiume Ofanto e il parco che verrà - Un fiume carico di storia l'Ofanto, nell'Italia meridionale il più lungo corso d'acqua che sfocia nel mar Adriatico. rainews.it

