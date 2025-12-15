Fiuggi in scena Te Voglio Bene Assaje

Domenica 21 dicembre alle 18:00, al Grand Hotel Villa Igea di Fiuggi, torna il recital “Te Voglio Bene Assaje” dopo il grande successo estivo. L’evento propone un emozionante spettacolo dedicato alla musica e alla cultura partenopea, offrendo al pubblico un’occasione unica di rivivere le atmosfere autentiche della tradizione napoletana.

Dopo il grande successo ottenuto durante l'estate, domenica 21 dicembre alle ore 18:00 torna l'atteso appuntamento con il recital "Te Voglio Bene Assaje" al Grand Hotel Villa Igea di Fiuggi.Primo pomeriggio in agenda della rassegna "Armonie d'Inverno", lo spettacolo che ha già conquistato il.

