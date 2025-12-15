Fis Njr Bergamo alta all’Aprica | Serioli trionfa in slalom brillano gli orobici

A Bergamo Alta e all’Aprica, gli atleti dello Sci Alpino hanno regalato emozioni e successi. Serioli si impone nello slalom, mentre nello circuito Under 18, il talento dello Zanetti-Goggi conquista la seconda gara dopo il ritiro in quella precedente. Un weekend ricco di adrenalina e grandi prestazioni per gli sciatori orobici.

SCI ALPINO. Nel circuito Under 18 il talento dello Zanetti-Goggi vince gara2, dopo essere uscito in gara1 quando era in testa. In luce anche Luca Savoldelli (2° in gara1), Enrico Musitelli (doppio terzo posto) e Linda Rizzi, terza in gara2.

