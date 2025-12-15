Firenze la Compagnia di Babbo Natale dona 100 assegni alle famiglie in difficoltà

La Compagnia di Babbo Natale di Firenze torna ad aiutare le famiglie in difficoltà, distribuendo 100 assegni di solidarietà. Un gesto di generosità che sottolinea l'importanza del supporto comunitario durante le festività, offrendo un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno in questo periodo natalizio.

Firenze, 15 dicembre 2025 – Anche quest’anno la Compagnia di Babbo Natale si schiera a fianco delle famiglie in difficoltà. Come da tradizione, si è svolta a Palazzo Vecchio la consegna dei 100 assegni destinati ad altrettante famiglie segnalate dai servizi sociali del Comune di Firenze e dalla Caritas diocesana, ognuno del valore di 250euro. Presenti l’assessore al Welfare Nicola Paulesu il presidente Fondazione Compagnia di Babbo Natale Silvano Gori e il direttore della Caritas Marzio Mori. Servizi sociali e Caritas provvederanno poi alla distribuzione diretta alle persone individuate, un gesto di vicinanza che si rinnova come ogni anno durante le festività natalizie. Lanazione.it

