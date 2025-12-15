Firenze in scena Canto di Natale | spettacolo a ingresso gratuito

Il Teatro Lumière di Firenze ospiterà uno spettacolo gratuito di \

Firenze, 15dicembre 2025 – Uno spettacolo gratuito per vivere la magia delle feste. È quello che offre al pubblico il Teatro Lumiére, che invita grandi e piccini il 20 dicembre alle ore 16:30 a teatro, dove andrà in scena " Canto di Natale" di Charles Dickens. Si tratta di una versione che incanterà grandi e piccini grazie ai burattini di Pietro Venè. I personaggi di legno e stoffa riusciranno ad aiutare il vecchio Scrooge a fare i conti con le sue ferite, superare l'avidità, sciogliere un cuore indurito e riaprire la porta alla gentilezza, all'amore e alla felicità? Certo che sì, la magia della notte di Natale è la più potente che ci sia. Lanazione.it

