firenze concerto di natale benefico nella chiesa di ognissanti

Il 14 dicembre 2025, nella chiesa di Ognissanti a Firenze, si terrà un concerto di Natale benefico promosso dall’Associazione Borgognissanti e dalla Fondazione Solidarietà Caritas Ets. Un evento che unisce musica e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere i bambini in condizioni di fragilità attraverso un momento di festa e speranza.

Firenze, 14 dicembre 2025 — L’Associazione Borgognissanti e la Fondazione Solidarietà Caritas Ets Firenze annunciano con entusiasmo il loro concerto di Natale: un evento caritatevole e corale che unisce musica, solidarietà e speranza per i bambini in condizioni di fragilità. Il concerto di Natale “Il loro domani è adesso” si terrà il 19 dicembre alle ore 21 nella chiesa di Ognissanti a Firenze. Il concerto del Light Gospel Choir, con la direzione Letizia Dei è organizzato dall'Associazione Borgognissanti in collaborazione con Caritas Diocesana e Fondazione Solidarietà Caritas Ets Firenze. L’evento è parte integrante del progetto “Il loro domani è adesso”, lanciato da Caritas Diocesana e Borgognissanti per sostenere i minori accolti nelle strutture della Fondazione Solidarietà Caritas Ets. Lanazione.it

