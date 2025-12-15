Fiorentina Vanoli confermato almeno fino alla partita con l’Udinese Gazzetta

La Fiorentina ha deciso di confermare l’allenatore Paolo Vanoli almeno fino alla prossima partita di campionato contro l’Udinese, secondo quanto riportato dalla Gazzetta. La scelta mira a garantire stabilità e continuità in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di migliorare i risultati e rafforzare l’organico in vista delle sfide imminenti.

Sembra che la Fiorentina abbia deciso di confermare il tecnico Paolo Vanoli almeno fino al prossimo match di campionato, contro l'Udinese. Prima, però, i Viola dovranno affrontare la partita di Conference League a Losanna giovedì sera. Confermato Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: Con il passare delle ore, senza decisioni e comunicazioni diverse, la cosa più probabile ad ora è che si vada verso la conferma in panchina di Paolo Vanoli almeno fino a domenica. È stato lui a dirigere l'allenamento di oggi in vista della trasferta di Conference League a Losanna giovedì sera.

Fiorentina al lavoro con Vanoli: le immagini ufficiali dal Viola Park - I social ufficiali della Fiorentina hasnno appena pubblicato le foto dell'allenamento sostenuto oggi da Paolo Vanoli. firenzeviola.it

Situazione #Fiorentina. Oggi si deciderà il futuro di Vanoli. Contatti in corso al Viola Park. La dirigenza Viola potrebbe optare per un’ulteriore possibilità contro l’Udinese, ma non sono da escludere ribaltoni. #Pioli pronto. Occhio anche a cambiamenti dirigenzi x.com