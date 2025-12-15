Fiorentina | Vanoli conferma a tempo La dirigenza invita la stampa per gli auguri ma non partecipa al brindisi
La Fiorentina sembra aver confermato temporaneamente Paolo Vanoli come allenatore, anche se l'ufficialità non è ancora arrivata. Mentre la dirigenza invita la stampa per gli auguri, evita di partecipare al tradizionale brindisi. Da fonti non ufficiali, emerge che Vanoli sta conducendo regolarmente gli allenamenti nel ritiro attuale.
La decisione ufficiale non c'è, o meglio, non è stata comunicata. Ma i sussurri informali che escono dal Viola Park fanno sapere che Paolo Vanoli dirige regolarmente l'allenamento della Fiorentina, da ieri in ritiro a tempo indeterminato. Quindi significa che sarà regolarmente in panchina giovedì a Losanna, in Conference, e domenica, al Franchi, con l'Udinese. Vale a dire una "conferma condizionata" ai risultati L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it
Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: Kean e Gudmundsson firmano la vittoria viola - Dinamo Kiev di Giovedì 11 dicembre 2025: gol di Kean e Gudmundsson, decisivo il secondo tempo al Franchi ... calciomagazine.net
