Fiorentina Vanoli a rischio esonero | il sostituto era già al Franchi

La Fiorentina valuta l’esonero di Paolo Vanoli dopo soli cinque incontri di campionato. La situazione interna del club è al centro di intense discussioni, con un possibile sostituto già presente al Franchi durante la partita contro il Verona. Le decisioni in corso potrebbero cambiare radicalmente il futuro della squadra e del suo allenatore.

La dirigenza della Fiorentina sta valutando seriamente l’esonero di Paolo Vanoli dopo sole 5 partite di campionato: uno dei possibili sostituti era già al Franchi in occasione di Fiorentina-Verona Sono ore caldissime al Viola Park, dove la dirigenza della Fiorentina è riunita per riflettere a 360° sulla situazione interna e per comprendere quale sarebbe la strada migliore per invertire il trend di sconfitte. Il club toscano non può più permettersi di sprecare tempo, avendo già accumulato un distacco importante nei confronti della zona salvezza, e per questo anche la posizione di Paolo Vanoli è in discussione. Calciomercato.it

Il punto di mister Paolo Vanoli in conferenza stampa al termine di Sassuolo vs Fiorentina

